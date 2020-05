Le Vaisseau de l'Aéroport de CHICAGO (O'HARE) - 2006 Le 7 novembre 2006, à 16h30, un OVNI est observé à la tombée du jour au-dessus de l'aéroport O'HARE de Chicago, considéré comme le 3em aéroport le plus grand des États-Unis. L'observation aurait duré environ 15 minutes et la taille de l'objet serait évaluée entre environ 2 et 8 mètres.

Aztec un crash d'ovni en 1948 Une « soucoupe volante » s’est-elle abîmée près d’Aztec au Nouveau-Mexique en 1948, huit mois après Roswell ? C’est la thèse que défendent deux enquêteurs américains, qui ont épluché le dossier pendant plus de deux décennies… Un dossier troublant !