Archéologie interdite

ALIEN PROJET page N°3 : LES MOMIES DU PÉROU (2018)

La page des vidéos ICI et le Site de THIERRY JAMIN

PAGE 1 : Les début de l'affaire, premières photos des momies.

PAGE 2 : Début des analyses des échantillons.

PAGE 3 : Radiographies, examens, scanners, détails des entités.

PAGE 4 : Nouvelles radios et analyses - 3 nouvelles momies de 60 cm

PAGE 5 : Projet de Loi pour protéger les momies, nouvelles planches et radios

PAGE 6 : La présentation officielle des momies au Congrès de la République du Pérou à Lima

PAGE 7 : Suite des analyses...

Tous les résultats en détails sur le site de ALIEN PROJECT

Le 19 novembre 2018 a eu lieu la présentation officielle au Congrès de la République à LIMA (Pérou)

Retransmission en direct sur NUREA TV

LES MOMIES DE NASCA sont d'authentiques êtres biologiques, qui ont bien vécu sur Terre, et il ont un aspect non humain. Les analyses à venir démontreront leur origine, leur âge, et leur constitution. Ils ont réellement existé. Maria, la grande momie de genre hybride mesure 1m68, et elle a trois doigts aux mains et aux pieds comme les autres momies retrouvées, ainsi qu'un crâne de dimension supérieure à celle d'un humain. Wawita semble être le bébé hybride de Maria. Josefina (58cm) a un aspect humanoïde, un implant sur le thorax et trois œufs en gestation dans le ventre, son aspect fait penser à une origine reptilienne, d'après les biologistes et anthropologistes qui l'ont examinée. Victoria et Albert sont de la même espèce que Josefina.

"Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence". Arthur SCHOPENHAUER

Présentation des ÊTRES DE NAZCA

Maria, Josefina, Victoria, Wawita, et Albert

ICI un rapport en PDF afin de démontrer les preuves

de la véracité des momies : Argumentation rapport scientifique

Le rapport NASCA ICI

La suite de la conférence de LIMA - explications de Thierry JAMIN

SIGNEZ LA PÉTITION pour la reconnaissance officielle et la protection

des momies non humaines de Nasca (Pérou) ICI

Page FACEBOOK

Une conférence de presse aura lieu fin novembre à Nasca (Pérou) par l'Institut Inkari Cusco.

LE LIVRET ALIEN PROJECT avec toutes les photos des momies du Pérou

est disponible ICI

1 - JOSEFINA (58 cm) , le petit être femelle en gestation

Pourquoi l'a-t-on appelée Josefina ?

Page Facebook JOSE DE LA CRUZ à écrit - 23-06-2017 - : "Beaucoup se demanderont pourquoi l'un des spécimens de 60 cm dont les caractéristiques ressemblent à celles d'un reptile sous forme humanoïde et qui se trouve enceinte s'appelle "Joséphine", eh bien ce nom a été choisi par l'un des membres de l'Institut Inkarri et main droite de Thierry Jamin, Mr. José Casafranca Montes, car des membres de l'équipe de recherche y compris moi, ont le nom de "José" (José Zalce, Joseph), Jose Maussan, et ceux qui ont été témoins d'un événement si révélateur, et ont été présent au moment de pratiquer la radio de ce beau spécimen femelle avec les trois œufs à l'intérieur. C'est ainsi que dans la salle des rayons X, on a nommé ce beau spécimen « Josefina ». Ce qui pour moi est un grand honneur et a respecté profondément cette découverte unique dans le monde dans notre pays frère, le Pérou !!!!!"

Le ventre de Josefina (avec les œufs)

Différentes formes d'œufs connus : de poule, de condor, de dinosaure, de tortue, d'iguane, de Velociraptor.Les œufs des reptiles humanoïdes sont différents dans leur forme de ceux des Galinacés. Comme ceux des reptiles, ils présentent des variations de taille, et aux Rayons X on voit qu'ils sont translucides et l'on peut voir les côtes à travers. (José de la Cruz Rios )

Transparence des œufs au scanner (Dr R. Salas)

La peau grise de Josefina

Analyse des radios par le Dr Salce (Docteur légiste en Chef de la Marine Mexicaine)

et le Dr Edson Salazar (Chirurgien-Radiologue à Cusco)

Reproduction en 3D de Josefina - Noter la présence d'une plaque de métal sur la poitrine

La plaque de métal (implant semblant consolider la poitrine)

Les 10 caractéristiques qui font de Josephina une espèce à part :Crête supra-orbitale - Crête métopique

Grands yeux en amande - Paupières obliques - Sans pavillon auriculaire - Sans cloison nasale

Petits orifices nasaux - Bouche minuscule sans lèvres - Menton minuscule - Cou rétractile

Une gravure rupestre trouvée à Nasca d'après César Soriano

(serait-ce une représentation d'un être avec un implant comme Josefina ? )

Josefina et Maria

Datations C14 - Josefina et Albert

(Entre 800 ans et 1100 ans)

Reconstitution animée 3D (vidéo N° 6 de Gaia TV)

Comparatif entre Josefina (à gauche) et Albert (à droite)

Josefina : 11paires de côtes - Albert : 8 paires de côtes

Noter la hauteur du cou plus longue chez Albert (allongé ?), et la forme similaire du crâne (même espèce)

A gauche Josefina avec les œufs et le ventre en avant (femelle ?) - A droite Albert avec l'abdomen rentré.(mâle ?)

Un résumé complet et détaillé de cette affaire par Michel Ribardière (FEA)

Un tissu ancien étonnant provenant d'une collection privée -

On y voit deux êtres qui ressemblent à Albert, Josefina et Victoria, et un être plus grand

faisant penser à un hybride...!

LA SÉRIE DE FILMS DE TERCER MILENIO ET GAIA TV

2 - MARIA, le Grand Etre Hybride (1m68)

Datation C14

Les datations C14 des doigts et du corps de MARIA concordent

Maria n'est pas à proprement parler une "momie", c'est plutôt un corps desséché, car ses organes sont toujours à l'intérieur de son corps, celui-ci est recouvert d'une poudre blanche composée de terre de diatomée (dyoxide de silicum), un minéral de plantes de type algues, enterré il y a très longtemps dans le sol, et présent dans la région de Nazca. C’est un pesticide naturel à base minérale..



Diatomée : Les Bacillariophyta (diatomées) sont des microalgues unicellulaires (de 2 μm à 1 mm) présentes dans tous les milieux aquatiques et majoritaires dans certains biofilms (avec une préférence pour les eaux froides) et enveloppées par un squelette externe siliceux nommé frustule. Elles peuvent vivre isolées ou en colonie, être libres ou fixées. Les formes pélagiques appartiennent au phytoplancton, les formes benthiques appartiennent au microphytobenthos. Les diatomées sont un constituant majeur du phytoplancton participant à 50% de la production primaire océanique globale. Ces microalgues produisent à elles seules un quart de l'oxygène que nous respirons et jouent un rôle primordial dans la vie des écosystèmes marins, puisqu'elles sont à la base des réseaux alimentaires de nombreuses espèces. Plus de 200 000 espèces sont répertoriées. Les diatomées sont des algues jaunes et brunes unicellulaires caractérisées par le fait qu'elles sont les seuls organismes unicellulaires à posséder une structure externe siliceuse enveloppant totalement la cellule. Source : wikipedia

Reconstitution de MARIA par Manu Alteirac

La radiologue américaine - MK JESSIE - dit au sujet des momies - que le squelette est très proche du nôtre mais que les os des extrémités (mains et pieds) sont plus épais et robustes. Le crâne est allongé et constitue un seul bloc.

La peau ressemble à celle d'un lézard.

Question : Qui a pratiqué cette momification, des humains ou d'autres personnes ?

Noter la peau grise du dos de Maria, comme la peau de Josefina

Analyses de Maria

Ces images on été analysées par le Dr M/K/ JESSIE - Radiologue du squelette - Hôpital Université du Colorado (Denver)

1 - La structure des os des corps de Nasca révèlent de curieuses anomalies

1 - Les mandibules montrent 2 rangées de dents, avec plusieurs dents encore intactes.

2 - Le crâne ne montre aucune ligne de suture, c'est un os solide d'une seule pièce.

3 - Radio des organes du corps de Maria

1 - Les trois doigts distincts des mains et des pieds sont différents de toute anatomie connue.

2- En plus de leur nombre, les articulations sont atypiques également.

1 A l'intérieur de la main, les métacarpes et phalanges sont très fins.

2 Beaucoup plus fins que ce que vous trouveriez sur une main humaine

1 et 2 - Les pieds ont une structure similaire et sont très différents des nôtres

Présence des bronches, cavun, trachée, laryngé.(tous les scanners en page 5)

Scanner de la tête de Maria

Les doigts et l'empreinte digitale de Maria

Une adaptation évolutive concernant l'appui des phalanges, a pu donner cette forme aux doigts de Maria.

Une forme très singulière !

Empreintes des pieds de Maria

Maria. (diagnostic réalisé par le Biologiste Jose de la Cruz Rios Lopez)

-Tête allongée et haute, 31 cm. la tête est haute, sans sutures crâniennes ou celles-ci sont déjà sclérosées. (ce n'est pas le produit d'une déformation artificielle connue comme déformation crânienne ou allongement).

Pas de cheveux (les cheveux, les sourcils et les cils sont absents), sans signe de follicules pileux sur la peau.

Sans pavillon auriculaire, seulement une petite ouverture longitudinale.

-Orbites très grands, idem pour les yeux d'environ 5 cm. de diamètre, la fermeture des paupières est horizontale.

-Une réminiscence de nez et / ou petit, sans proéminence de la cloison nasale, avec deux narines.

-Présence de lèvres et de dents.

-Menton en forme de V ou pointu.

Holotype: spécimen de 1,68 cm. de hauteur, en position foetale. Dactyle: les deux mains et les pieds tridactyle (trois doigts). état de conservation desséchée (enduit de terre de diatomée qui donne la couleur blanche du corps) ce spécimen n'est pas une "momie" au sens traditionnel du terme car il contient ses organes internes (cerveau et viscères). Son âge est d'environ 20 ans.

Définitions :

Diagnostic: En biologie c'est la description caractérisée et différenciée qui est faite d'une espèce lorsqu'elle est réalisée par un biologiste professionnel.

Dactyle: est le nom donné à la disposition des doigts et des orteils.

Tridactyle: En zoologie c'est un animal vertébré ayant trois doigts.

Scan de la momie.Maria

Les doigts de la momie Maria ont des caractéristiques très intéressantes.

Chacun d'eux ont une longueur de 17 cm. Ce qui est équivalent à la longueur totale entre les doigts, métacarpiens du poignet chez l'Homo sapiens . Les phalanges ont un diamètre supérieur que celle de l'Homo sapiens les doigts sont donc plus épais. Elle ne présente pas d'os métacarpien. Les doigts sont articulés par 5 os carpiens courts et spongieux contre 8 chez l"homo sapiens.

Elle ne présente pas de paume de la main comme chez les humains. La zone de l'articulation du poignet est de 5 cm. donc la mesure est supérieure à celle présentée par l'Homo sapiens. Les mesures des phalanges est différente de celle des doigts de Homo sapiens. Ces mains ne présentent pas des coupes, des sutures, etc.

Jamin palpanensis est un spécimen de 168-170 cm de hauteur, dont les caractéristiques générales, se rapprochent de l'Homo Sapiens, mais où il existe des différences importantes en relation avec les doigts des mains et des pieds, ainsi qu'en rapport avec des caractéristiques phénotypiques.La tête est allongée et la longueur du visage est de 31 cm.Les yeux sont grands et font 5 cm de diamètre. Pas de pavillon auriculaire, sauf un orifice pour le conduit auditif. ainsi qu'une réminiscence de petite narine, sans os nasal. Il n'y a pas de cheveux, ni se sourcils ou de cils.Le poignet est constitué d'os carpiens, et mesure 5 cm. Il n'y a pas de paume à la main, ni d'os métacarpien. Elle est tridactyle, et possède 5 phalanges à chaque doigt de la main, qui font 17 cm de long et sont épais, l'ongle est de type humain et couvre entre 80 % et 90 % de la phalange distale, alors que chez l'Homo Sapiens, elle ne couvre que 45-50%.

Elle n'a pas de glande mammaire et l'orifice ombilical n'est pas visible. Elle a environ 26 os à la colonne vertébrale, alors que chez l'être humain, il y en a 32. Les pieds font 21 cm de long, et la plante du pied fait 7 cm de long, avec seulement 3 doigts, composés chacun de 5 phalanges qui ont une longueur approximative de 14 cm. Les phalanges distales sont adaptées de façon évolutive et se rencontrent en position d'angle droit à 90% vers le bas, elles présentent des coussinets d'environ 1, 2 cm de diamètre à leurs extrémités, cela leur sert de support et d'amortissement aux longs doigts pour le processus de bipédie, en évitant de cette manière le taraudage des doigts sur le sol, et présente des sillons et des empreintes digitales de forme horizontale. Les organes de cette momie sont à l'intérieur ainsi que son cerveau, il semble qu'on a utilisé pour la momifier des émulsions et des huiles de plantes et que son corps fut recouvert par de la silice (Terre de diatomée). Elle est datée d'environ 1800 ans.Elle n'appartient pas au groupe des mammifères, primates ou hominidés, son origine biologique est inconnue.

(Jamin Palpanensis) Humanoïde tridactyle, les phalanges distales du pied sont adaptées à un angle droit ,

pour l'appui et amortir les longs doigts, elle a des empreintes digitales de forme horizontale

Comparaison d'un pieds homo sapiens et du pied de Maria

Les différences entre les pieds de "Homo Sapiens" et la momie de Nasca, ne sont pas seulement dans la présence des trois doigts, mais aussi entre la longueur des os des phalanges ainsi que de l'os calcanéen qui sur Maria est épais et n'a pas d'apophyse calcanéenne.

On peut voir la eau grise de MARIA

Différence entre le crâne de Maria et celui d'un Homo Habilis

Le Dr Jose de la Cruz Rios fait la comparaison avec le velociraptor (dinosaure)

Les doigts sont flexibles et peuvent toucher, saisir des objets en enroulement, et non pas comme la préhension des doigts humains.

L'os du poignet est en forme de demi-lune.



Le scientifique russe - DR KONSTANTIN KOROTSOV - dit clairement que c'est un humanoïde qui a vraiment vécu. Il ne l' aurait jamais cru sans l'avoir vu de ses yeux.

Le sexe de Maria serait féminin, le séquençage de l'ADN est indispensable. et demande plusieurs mois d'analyses pour des momies aussi anciennes. Les analyses C14 montrant des différences conséquentes de datations suivant les laboratoires.

D'après le Dr NATALIA ZALOZNAJA - MD PHD RUSSIA - Directeur de l’Analyse Radiologique de l’Institut Médical MIBS Russie - La forme de la cavité pelvienne de Maria la définirait comme étant féminine.

Sa structure

Reconstitution 3 D

Elle a 25 vertèbres

3 - WAWITA (le bébé )

(Les analyses ultérieures ont montrées que Wawita avait normalement 5 doigts dont deux ont été coupés pour des raisons peut-être rituelles lors de son décès pour raison inconnue - par contre son crâne a une taille supérieure à celle de l'humain moderne)

En Quechua (la langue des indiens natifs des Andes) un wawa c'est un bébé (comme son cri) et un wawita c'est un petit bébé (petit dans un sens affectueux, pas dans le sens taille)...

Ce bébé a trois doigts aux mains, et aux pieds, comme les autres membres de cette tombe .

Voir la présentation de Wawita à 34:49 mn de la conférence officielle

Wawita

4 - ALBERT (mâle) - (60,50 cm)

Trois doigts aux mains et aux pieds

Comparaison des bras droits plus courts que le gauche de Josefina et Albert

Josefina et Albert

Albert a une prothèse de hanche

Reconstitution d'Albert en 3 D

(dessin - Les émanants)

Reconstitution par Manu Alteirac des autres têtes momifiées

5 - VICTORIA - 56 cm

C 14 : Ancienneté de 800 ans

Victoria est une espèce différente de celle de Maria et s'apparente à celle de Josefina et Albert

Les rayons X confirment un squelette parfait, qu'il serait très difficile de reproduire

Reproduction en 3D de Victoria

Elle a 11 vertèbres, 3 doigts à chaque main, et un unique os aux bras et aux jambes.

La peau de Victoria (grise comme Albert et Josefina ainsi que Maria)

Des fibres très fines révèlent ce qui semble être les tendons et les artères

3 doigts aux mains et aux pieds, comme les autres momies

Comparaison de Victoria et Maria

Age

Le rêve de Maria par Manu Alteirac (artiste dessinateur)

Liste des médecins et spécialistes qui ont analysé, radiographié et étudié les momies.

(Exprimons notre gratitude aux Médecins des différentes spécialités scientifiques,

qui risquent leur réputation et leur crédibilité en s'investissant dans les recherches concernant cette

découverte archéologique.)

Dr JOSE DE JESUS SALCE BENITEZ

Docteur Expert en Médecine Légale – médecin légiste et anthropologue légiste de l'Institut des sciences médico-légales du Mexique (INACIF) Chef de médecine légale du Secrétariat de la Marine et des Forces Armées du Mexique. Diplômé de l’École Nationale d’Anthropologie et d’Histoire (Sipaz).

DR EDSON SALAZAR Pérou - chirurgien et radiologue

DR JOSE DE LA CRUZ RIOS - Mexico - Biologiste - Secrétariat de la Santé - Campeche

Mexique - Recherches en microbiologie

DR KONSTANTIN KOROTSOV - Ph D Russia - Prof St-Petersburg University - Président

of International Union of Medical and applied Bioelectrography

DR Michael Asseev - Ph D Russie - Head of the genetic analisis departement Russian

Academy of science

DR NATALIA ZALOZNAJA -- MD PHD RUSSIA - HEAD OF IMAGE ANALISIS OF THE MEDICAL

INSTITUTE MIBS

DANIEL MERINO – Professeur d’Archéologie Pérou – Curator National Museum of Sican - Espagne

DR MK JESSIE - USA – Radiologue du squelette- Hôpital Université du Colorado

Dr Raymundo Salas Alfaro (Spécialiste en Radiologie - Pérou)

Dr Ramiro Hermosa Rosell et Dr. Renan Ramirez Vargas - Chirurgiens des organes internes Cusco Pérou

Dr Julio Espejo Torres Spécialiste des os - Cuzco- Pérou

DR DAVID HERMOSA GONGORA

Dr Navarette (Nasca Pérou)

- Dr Ricardo Rankel – Biologie moléculaire et cellulaire - Pérou

- Docteur Sarah Kouhou, Docteur en neuro-sciences, à Londres.

Photo ci-dessous ( de gauche à droite) :

Edward Valenzuela Gil (responsable Communication et Relations Publiques)

Edward Valenzuela Gil – Secrétaire de l’Institut Inkari

Thierry Maurice Pierre Jamin (Président fondateur de Inkari Cusco)

José Benigno Casafranca Montes (Vice-Président Institut Inkari )

Et les vidéos de : Clara Martinez-Genève-Suisse

(Licence en Chimie, Université de Genève.- Licence en Biologie Université de Genève.

Biochimiste expérimentale - Enseignante chez DIP)

Informations sur les analyses ADN et les momies de Nasca

VOIR les autres informations les concernant sur ces pages :

PAGE 1 - PAGE 2 - PAGE 3 - PAGE 4 - PAGE 5 - Page suivante



"La source de nos informations est indiquée pour chaque parution, mais au cas où l'auteur de vidéos, articles ou photos souhaiterait ne plus les voir figurer sur le site, qu'il nous en avertisse par mail, et nous les retirerons immédiatement"